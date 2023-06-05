Göksun'da 4,4 büyüklükte deprem
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Göksun'da 4,4 büyüklükte deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklükte deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklükte deprem meydana geldi.
Göksun'da 4,4 büyüklükte deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklükte deprem meydana geldi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklükte deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre deprem saat 19.40'ta Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. İlçede hafif şekilde hissedilen deprem herhangi bir yıkıma neden olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa