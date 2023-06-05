Göksun'da 4,4 büyüklükte deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklükte deprem meydana geldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklükte deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem saat 19.40'ta Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü. İlçede hafif şekilde hissedilen deprem herhangi bir yıkıma neden olmadı.