Giresun'da minibüs su kanalına çarptı: 4 yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde minibüs kontrolden çıkarak su kanalına çarptı. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Güneyköy mevkiinde Alp Tekin Delihüseyinoğlu (39) idaresindeki 28 ADD 597 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yok kenarındaki su kanalına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Alp Tekin Delihüseyinoğlu ile birlikte araçta bulunan Sümeyye Delihüseyinoğlu (33), A.E.D (2) ve M.D. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - GİRESUN