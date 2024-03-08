Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'teki Furkan Apartmanı davasında Interpol talebi kabul edildi

Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili dördüncü duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, firari olan 2 sanık kardeş hakkındaki Interpol talebini kabul etti. Duruşma, bilirkişi raporu beklenmesi nedeniyle 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili dördüncü duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, firari olan 2 sanık kardeş hakkındaki Interpol talebini kabul etti. Duruşma, bilirkişi raporu beklenmesi nedeniyle 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu 4 sanık ile tutuksuz 2 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dördüncü duruşma görüldü

Depremde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı ile ilgili dördüncü duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve Eyüp Ö. (SEGBİS) üzerinden katıldı. Firari sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S.'nin katılmadığı duruşmada sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Firari kardeşler hakkında Interpol talebi kabul edildi

Duruşmada, hayatını kaybeden ailelerin avukatlarından Uzm. Arb. Av. İbrahim Halil Şanlı'nın firari olan sanık kardeşler Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkındaki Interpol talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu beklenmesine de karar verildi.

Bir sonraki duruşma 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep Yargı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Behice Ünsal İşçimenler kimdir? CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Ünsal İşçimenler kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir? DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir? Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli? Nurşen Balcı kimdir? CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli? Türker Tolga Topaloğlu kimdir? Zafer Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Türker Tolga Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli? Mustafa Günay kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayraklı adayı İsmet Akbulak ve Pervin Polat kimdir? Ünal Işık kimdir? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bergama adayı Rojbin Tufan ve Ahmet Yaşaroğlu kimdir? DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bornova adayı Saki Gök ve Fevziye Ünal kimdir? Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ay kimdir? AK Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay kaç yaşında, nereli? Saniye Bora Fıçı kimdir? CHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title