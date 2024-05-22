Gaziantep'te Yasaklı Balık Avlayan 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te, yasağa uymayarak ağ ile balık avladığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Oğuzeli ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriyesi esnasında su ürünleri kontrol ve denetimi yapan ekipler, yasağa uymayarak ağ ile balık avladığı tespit edilen İ.Ö., H.Ö., H.T. ve H.E.S. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken avda kullanılan 650 metrelik ağa ise el konuldu. - GAZİANTEP