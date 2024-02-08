Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne Operasyon: 2 Suriye Uyruklu Terörist Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde görev yapan 2 Suriye uyruklu teröristi Şehitkamil ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda, terör örgütüne katılan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan teröristler hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde görev yapan 2 Suriye uyruklu teröristi Şehitkamil ilçesinde düzenlediği şafak operasyonuyla yakaladı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2019-2021 yılları arasında Suriye bölgesinde terör örgütüne katılan M.H. ve M.H. isimli şüphelilerin ikamet ettikleri adreslere baskın yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.
Yakalanan teröristler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP