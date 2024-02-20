Gaziantep'te Metamfetamin Operasyonu: 357,67 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları iki araçta yaptıkları aramada 357,67 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat 2024 tarihinde ilçede devriye görevi yaparken, şüpheli hareketler sergileyen iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış vaziyette 357,67 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, araçlarda bulunan iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP