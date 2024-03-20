Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan kalkan operasyonunda göçmen kaçakçılığı organizatörü 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik kalkan operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir haftada icra edilen operasyonlar kapsamında Nizip ilçesinde A.E., Nurdağı ilçesinde ise M.E. ve Ö.E. isimli şahıslar olmak üzere 3 şüpheli yakalandı. A.E., M.E., Ö.E. isimli 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.

Öte yandan icra edilen uygulamalarda yol izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat eden 339 yabancı uyruklu şahsa ise 2 milyon 178 bin TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP