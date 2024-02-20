Gaziantep'te freni patlayan çekici 6 otomobili biçti, 6 kişi yaralandı

Gaziantep'te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan bir çekici kırmızı ışıkta duran 6 otomobili biçti. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi, Boğaziçi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet D.iİdaresindeki 27 R 5812 plakalı çekici, freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta duran 6 otomobile çarptı. Freni patlayan aracın altına giren 27 AP 225 plakalı Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezilirken kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP