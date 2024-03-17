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Gaziantep'te bıçaklı saldırı sonucu baba hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti. Aynı olayda hayatını kaybeden şahsın eşi ile küçük oğlu da yaralandı. Babalarını öldürdükleri iddia edilen ve olay sonrası kaçan katil zanlısı 2 kardeş ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti. Aynı olayda hayatını kaybeden şahsın eşi ile küçük oğlu da yaralandı. Babalarını öldürdükleri iddia edilen ve olay sonrası kaçan katil zanlısı 2 kardeş ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece geç saatlerde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H. (32) ve A. Açıkbaş (37) isimli 2 kardeş, mal ve arazi alıp-verme mevzusu nedeniyle bir süredir babaları Müslüm Açıkbaş (59) ile anlaşmazlık yaşıyordu. Yaşanan anlaşmazlık sonrası iki oğul, babalarının tarlasında bulunan fıstık ağaçlarına zarar verdi. Bununla da yetinmeyen 2 kardeş, dün gece geç saatlerde babalarını tehdit etti. Müslüm Açıkbaş, iki oğlunun tehdidi sonrası eşi Gonca (40) ve küçük oğlu Müslüm Caner Açıkbaş (20) ile köyden ayrılmak için yola çıktı. Bu sırada takipte olan H. ve A. Açıkbaş, babaları, üvey anneleri ve küçük kardeşlerine pusu kurarak bıçaklı saldırı düzenledi.

Oğulları tarafından bıçaklanan baba kurtarılamadı

Saldırıda Müslüm Açıkbaş ağır yaralanırken, eşi Gonca ile oğlu Müslüm Caner hafif yaralandı. Olay sonrası Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba Müslüm Açıkbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Açıkbaş'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Baba katili olduğu iddia edilen 2 kardeş yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı kardeşler ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Baba Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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