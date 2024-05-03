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Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde sahte markalı deterjan ele geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 550 bin TL olan 13 bin 450 kilogram sahte markalı deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde sahte markalı deterjan ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 550 bin TL olan 13 bin 450 kilogram sahte markalı deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde belirlenen bir iş yerine yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmalar sonucu yapılan operasyon neticesinde adreste arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon 550 Bin TL olan 13 bin 450 kilogram satışa hazır sahte markalı deterjan ile 5 bin 430 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan A.A. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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