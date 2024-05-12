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Freni Patlayan Traktör Kamyonete Çarptı, Sürücü Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bakmaca Dede Şenliklerinde freni patlayan traktör, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücünün üzerinden traktör geçti ve sürücü yaralandı. Kazada şenliğe katılanlar saniyelerle kurtuldu.

Freni patlayan traktör kamyonete çarpıp yere düşen sürücünün üstünden geçti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bakmaca Dede Şenliklerinde freni patlayan traktör dehşet saçtı. Kaza şiddetiyle yere düşen sürücünün üzerinden traktör geçti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki Bakmaca Dede Şenlikleri alanında meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 16 PR 164 plakalı traktör yokuş aşağı indiği sırada frenleri patladı. Kontrolden çıkan traktör hızla ilerlerken, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücünün üzerinden traktör geçti. Şenliğe katılanların saniyelerle kurtulduğu kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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