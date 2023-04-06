Fransa'da emeklilik reformuna karşı sokaklar yine karıştı

Fransa'da emeklilik reformuna karşı binlerce kişi yeniden sokağa indi. Başkent Paris'te protestocular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un favori restoranlarından La Rotonde'ye saldırdı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında Fransa'da sokaklar yeniden karıştı. Parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformunu karşı binlerce kişi ülke genelinde sokağa indi. Göstericiler, Macron'u istifasını talep ederken, bir gösterici elinde "Macron istifa edin. Çin'e kadar bizi duyacaksınız" yazılı bir pankart taşıdı.

Göstericiler, başkent Paris'te Cumhurbaşkanı Macron'un favori restoranlarından La Rotonde'ye saldırdı. Polis, restoranın çevresinde barikat kurarken, göstericiler, polise şişe ve benzeri nesneler fırlattı. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Protestocular, ayrıca Paris'teki Credit Agricole banka şubesine baskın düzenledi.

Protestolar büyük ölçüde barışçıl geçerken, genellikle kenar mahallelerde şiddet olayları yaşandı. Protestoların 11'inci gününde katılım diğer günlere kıyasla daha az oldu.

Macron, seçim zaferini La Rotonde'de kutlamıştı

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso da dahil olmak üzere ünlü isimlerin uğrak yeri olan tarihi La Rotonde'de Macron ve ekibi, 2017'de seçim zaferini kutlamıştı.

Anayasa Konseyi, tartışmalı yasayı 14 Nisan'da görüşecek

Reformların bir kısmını veya tamamını iptal etme yetkisine sahip olan Anayasa Konseyi, parlamentoda geçen tartışmalı emeklilik reformunu 14 Nisan'da karara bağlayacak. Uzmanlar, Anayasa Konseyi'nin emeklilik reformuna dair yasayı iptal ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.

Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti

Emeklilik reformu, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis'te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. - PARİS