Fethiye'de Kaçak Sigara Üretimi Yapan Şahsa Operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye'de B.K. isimli şahsın evinde kaçak sigara üretimi yaparak piyasaya sürdüğü bilgisinin alınması üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 21.432 gram. kıyılmış tütün, 6 bin 576 adet dolu makaron, 31 bin 400 adet boş makaron, 3 adet makaron dolum makinesi ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA