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Fatih Terim Fonu Davasında Selçuk İnan İfade Verecek

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Yüksek kar getirili "Fatih Terim" fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında, Selçuk İnan'ın 3 Mayıs tarihinde Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'müşteki' olarak ifade vermesine hükmedildi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davası sürüyor.

3 Mayıs'ta talimat yoluyla ifade verecek

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mart tarihinde görülen duruşmada müştekilerden Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar vermişti. Bu çerçevede İnan'ın ifade vereceği tarih belli oldu. Selçuk İnan'ın 3 Mayıs tarihinde Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifade vermesine karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seçil Erzan Fatih Terim Selçuk İnan Gaziantep Banka 3.Sayfa Güncel Haberler

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