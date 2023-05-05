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Eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı Kırşehir'de terör operasyonu 3 DEAŞ'lı tutuklandıKIRŞEHİR Kırşehir'de eylem hazırlığında olduğu öğrenilen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Kırşehir'de terör operasyonu 3 DEAŞ'lı tutuklandı

KIRŞEHİR Kırşehir'de eylem hazırlığında olduğu öğrenilen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırşehir'de geçici ikamet eden yabancı uyruklu M.H., M.K.M. ve M.H.,'yi yapılan istihbarat çalışması sonrası düzenledikleri operasyonla ikametlerinde gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığında sorgulanan terör örgütü üyelerinin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ikametlerinde çok sayıda dijital dokümana da el konuldu.

İfadeleri alındıktan sora adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - 3. Sayfa

Jandarma Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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