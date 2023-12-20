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Esnafın hırsıza notu: 'Klima motoru ve kablosunu çalmayınız'

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Kahramanmaraş'ta bir esnaf, iş yerine giren hırsızlara, 'Sayın hırsız kardeşler lütfen klima motoru ve kablosunu çalmayınız' diye not bıraktı. Esnafın notunu dikkate almayan hırsızlar üçüncü kez klima hırsızlığı için bölgeye geldi.

Esnaftan hırsıza not: "Sayın hırsız kardeşler lütfen klima motoru ve kablosunu çalmayınız"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir esnaf, iş yerine giren hırsızlara, "Sayın hırsız kardeşler lütfen klima motoru ve kablosunu çalmayınız" diye not bıraktı.

Dulkadiroğlu ilçesinde gelinlikçi ve fotoğrafçılık yapan iki esnaf iş yerlerindeki klima motorları ve parçalarının birkaç gündür üst üste çalınmalarına karşı pes etti. Farklı zamanlarda klima motoru ve bakır boruları çalınan esnaf durumu polis bildirdi. Esnaflar kendi imkanları ile buldukları klima motorunu yeniden yerine taktı. Klima motoru ve parçaları birkaç gün sonra yeniden çalınması sonrası esnaf, çareyi hızsızların görebileceği yere, "Sayın hırsız kardeşler lütfen klima motoru ve kablosunu çalmayınız. Bunlar alınırken pahalı satılırken ucuz. Ne kadar paraya ihtiyacınız varsa arka taraftaki dükkana gelin verelim" notunu bıraktı.

Esnafın notunu dikkate almayan hırsızlar üçüncü kez klima hırsızlığı için bölgeye geldi. Dışarıdan ses geldiğini fark eden iki esnaf gördükleri hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlık olaylarından mustarip olduklarını ifade eden esnaf Ömer Faruk Özer, "İş yerimize klima taktırmıştık. Hırsızlardan bir türlü kurtulamadık ve klimaları terasa taktırdık. 3 kez hırsızlık oldu burada. Bir kere hırsızı yakaladık emniyete teslim ettik. Bir kere hurdacıdan klima motorunu teslim aldık. Bir seferinde ise klima borusunu kestiler ancak yakalayamadık. Mücadele veriyoruz yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Hırsızlara kardeş diye hitap eden esnaf Özer, "Sayın hırsız kardeşler diye başladık ve kimseyi rencide etmek istemiyoruz. Buradaki boruları kesiyorlar ve 200-300 liraya satıyorlar. Boruların metresini biz 500 liraya alıyoruz ve 10-15 metre boru kullanıyoruz. Güvenlik kameramız vardı kamerayı da çalmışlar. Hırsız kardeşler lütfen paraya ihtiyacınız varsa gelin verelim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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