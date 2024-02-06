Eskişehir'de Tramvayda Para İsteyen ve Bayılma Numarası Yapan Şahıs Gereksiz Yere Meşgul Etti

Eskişehir'de sefer yapan tramvayda, kızının SMA hastası olduğunu iddia ederek para isteyen kişi ardından epilepsi hastası olduğunu öne sürerek bayılma numarası yapıp çevreye rahatsızlık verdi. Şahıs hem görevlileri hem de çağrılan sağlık ekiplerini gereksiz yere meşgul etti.

Dün akşam saat 21.40 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi yönünden otogara giden tramvay hattında iki şahsın vatandaşları rahatsız ettiği, dilendiği ve şahıslardan birinin tramvay içerisinde 2 kere bayılıp ayılma numarası yaptığı anonsu yapıldı. Şahıslar Atatürk Lisesi durağında inince güvenlik görevlileri şahısları yakaladı. Yakalanan şahıslardan biri epilepsi hastası olduğunu bu yüzden bayıldığını söyledi. Gazetecinin görüntü kaydı aldığını gören iki şahıstan biri, adının Muhammet Kocadağ olduğunu ve kızının kendisi gibi SMA hastası olduğunu söyledi. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baygınlık geçirdiğini belirten şahsa müdahale etti. Sağlık görevlilerinden biri, buna benzer vakaların çok olduğunu ancak olay yerine gittiklerinde şahsın görevlileri aldattığını anladıklarını söyledi. Aynı zamanda bu tür vakalar son günlerde fazla olduğundan, şahsın eşkalini kaydedip sistemde bu isimde ve bu eşkalde biri olduğunda gereken birimlere bildirdiklerini belirtti.

Amcası olduğunu iddia eden şahıs, sağlık görevlisi ve gazeteci arasında geçen diyaloğu duyup durumu epilepsi hastası olduğunu iddia eden Muhammet Kocadağ'a söyledi. Muhammet ise sağlık görevlisinin yanına giderek tartıştı. Şahıs ile muhatap olmak istemeyen sağlık görevlisi olay yerinden ayrıldı. İki şahıs ise tekrar otogar yönünden Osmangazi Üniversitesi yönüne giden tramvaya binerek uzaklaştı. Aynı tramvaya binen İHA muhabirinin görüntülediği şahıslar, tekrar bir vatandaşı rahatsız ederken gazetecinin kayıtta olduğunu görünce oturup yolculuğa devam etti. Atatürk Bulvarı tramvay durağında inen şahıslar gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR