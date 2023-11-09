Eskişehir'de Tefecilik Yapan 6 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 'Tefecilik' suçundan aranan ve 66 kişiye 600 milyon TL üzerinde mağduriyet yaşatan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli delillere ulaşıldı.

600 milyon TL değerinde mağduriyet oluşturan tefecilere jandarma operasyonu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de jandarma ekiplerince 'Tefecilik' yaptığı ve 66 kişiye toplamda 600 milyon TL üzerinde mağduriyet yaşattığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü kurarak 'Tefecilik' yapan, para verdiği kişileri baskı, cebir ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Senetle borç para vererek cebir ve şiddetle yoluyla borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 bin 950 TL nakit para, mağdurlara ait olduğu belirlenen 14 adet tapu senedi, 13 adet boş senet, 2 adet av tüfeği, 6 adet mermi, 5 adet cep telefonu ve 1 adet flaş bellek ele geçirildi.

Toplamda 66 kişiye 600 milyon TL'nin üzerinde mağduriyet yaşattığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Tefecilik' suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerden 3'ü geçtiğimiz gün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan diğer 3 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.