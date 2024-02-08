Eskişehir'de Şehir Manzarasına Araçlarla Gelenlere Denetim

Eskişehir'de şehir manzarasına araçlarla gelerek alkollü içecek içen ve çevreye rahatsızlık veren şahıslara polis ekiplerince denetimler devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Hisar Caddesi ve Şehir Sokak çevresinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, şehir manzarasına araçlarla gelerek çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 45 şahıs ve 20 araç sorgulanırken, 1 araca muayenesinin geçerlilik süresinin dolmasından bin 506 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR