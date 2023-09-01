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Eskişehir'de Maaşını Alamayan Yaşlı Vatandaş Ağaca Çıkarak Eylem Yaptı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de maaşını alamadığını iddia eden yaşlı bir vatandaş, valilik meydanında ağaca çıkarak eylem yaptı. Vatandaşın talebi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanına gelmekti. Olay, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sona erdi.

Eskişehir'de maaşını alamadığını iddia eden yaşlı bir vatandaş, valilik meydanında ağaca çıkarak eylem yaptı.

Olay, bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maaşını alamadığını iddia eden bir vatandaş, Eskişehir Valiliği önünde bulunan bir ağaca çıktı. Bağırarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanına gelmesini talep eden yaşlı vatandaş, görevli polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda ikna edilerek ağaçtan indirildi.

Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Valiliği Hüseyin Aksoy Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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