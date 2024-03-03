Eskişehir'de Kamyonet Tramvay Durağına Çarptı

Eskişehir'de gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin tramvay durağına çarpması sonucunda maddi hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, tramvay durağına çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda araçta ve durakta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR