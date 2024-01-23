Eskişehir'de eğlence mekanı çıkışında silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de eğlence mekanı çıkışında karşılaştığı husumetlisine silahla ateş eden ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Olay, Cuma günü gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı çıkışında karşılaşan Alperen G. ve Nuri Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Alperen G. yanında taşıdığı tabanca ile Nuri Ö.'ye ateş etti. Nuri Ö. bacağından yaralanırken, Alperen G. olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan Alperen G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR