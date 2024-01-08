Eskişehir'de Barbie-Es Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de fuhuş operasyonu düzenlendi. 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Barbie-Es' isimli operasyonda 8'i kadın 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve fuhşa yer temini' suçlarından Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR