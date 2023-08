Eskişehir'de 82 yaşındaki Ali Can bahçesine koyun sürüsünü sokan kişi tarafından darp edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeniincesu Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Ali Can'ın başına ilginç bir olay geldi. İddiaya göre yaşlı adamın ekili bahçesinde 58 yaşındaki uzaktan akrabası olan Şaban O. tarafından koyun otlatıldı. Ali Can bunun üzerine Şaban O.'yu uyararak, hayvanları bahçesinden çıkarmasını istedi. Daha sonra tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine yine iddiaya göre Şaban O. bir sopa ile Ali Can'a vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrası kafasında açılma meydana gelen yaşlı adam iki kolu da kırıldı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Can yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen Ali Can, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İddiaya göre yaşlı adamı darp eden Şaban O. halen koyun otlatmaya devam ediyor.

Tedavisinin ardından kızının Eskişehir'deki evine geçen Ali Can, "Benim aynı zamanda uzaktan akrabam olan komşum evimin önündeki ekili mahsullerime koyunlarını saldı. Ben de onu uyardım koyunları salmaması konusunda. Komşum benim dediklerime kulak asmadı ben de bunun üzerine yanına gittim. Sonra bana koşarak geldi ve bana sövdü. Daha sonra bana elindeki kalın sopa ile vurdu. Ben de kendimi korumak için kollarımı kendime siper ettim. Kollarıma vurduğu için iki kolumda kırıldı. Ben o sırada bayılmışım zaten, diğer yaşananları hatırlamıyorum. 15 dakika oturdum kaldım yerde daha sonra kalkıp durumu jandarmaya ve ambulansa bildirdi. Şikayetçi oldum kendisinden ama sonra tekrar salınmış. Olayın peşini bırakmayacağız" dedi.