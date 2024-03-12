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Eskişehir'de 4 Okul Servisine Para Cezası

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 4 okul servis aracı ve şoförüne toplam 8 bin 306 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince 54 okul servis aracı ve şoför kontrol edilirken kusurlu bulunan 4 servis ve şoförüne toplam 8 bin 306 TL para cezası kesildi.

Belirli tarihleri arasında okul çevrelerinde ve okul servislerinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; toplam 54 okul servis aracı ve şoför kontrol edildi. Kusurlu görülen 4 okul servis aracı ve şoförüne toplam 8 bin 306 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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