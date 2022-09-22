Eski mezarlıkta çıkan yangın korkuttu 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Serik ilçesinde eski mezarlıkta yangın çıktı. Antalya'nın Serik ilçesinde eski mezarlıkta yangın çıktı. Yangın, seralara ve arı kovanlarına ramak kala söndürüldü. Yangın, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile birlikte havadan helikopter yardımıyla yangına müdahale edildi. Yaklaşık 5 dönüm alan içerisinde bulunan eski mezarlıktaki ağaçlar zarar görürken, bölgede bulunan seralar ile arı kovanlarına alevler sıçramadan söndürüldü. Ekipler yanan bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Antalya 3. Sayfa Haberler

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