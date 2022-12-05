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Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar

Esenyurt'ta asker uğurlama eğlencesi yapan trafik magandaları çakarlı araçla konvoy yapıp yol kapattı.

Esenyurt'ta asker uğurlama eğlencesi yapan trafik magandaları çakarlı araçla konvoy yapıp yol kapattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup şahıs, çakarlı araç ile konvoy yaparak trafiği birbirine kattı. Konvoy sırasında tehlikeli şekilde süren ve araç camından sarkan şahıslar, bir süre sonra caddenin ortasında yolu kapatarak askere gidecek kişiyi havaya atıp tuttu. Eğlence trafiğin durmasına sebep oldu. Konvoy sonrası bir sokakta toplanıp meşale yakan şahıslar, yüksek sesli müzik eşliğinde kutlamalarına devam etti. Yaşanan anlar çevredeki cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların arasında çakarlı bir aracında bulunduğunu arabalarla tehlikeli şekilde sürerek konvoy yaptığı, ardından yolu kapatarak askere gidecek kişiyi havaya atıp tuttuğu ve şahısların sokakta toplanıp yüksek sesli müzik eşliğinde dans ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Tragger 3. Sayfa Haberler

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