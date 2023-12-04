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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meslek Komiteleri, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda sektörün genel durumu ve yaşanan sorunlar ele alındı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsil edildiği, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meslek Komitelerinin ortak istişare toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç ve Meclis Katip Üyesi Yavuz Başçı, ilgili meslek komitelerinin başkan ve üyeleri ile Erzurum'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Sektörün genel durumu ve yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda konuşan Meclis Başkanı Yılmaz, sorunlara istişare ve ortak akılla çözüm bulmaya çaba gösterdiklerini belirterek, Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilgili kurul ve komisyonlar aracılığıyla bütün sektörlerin sorunlarının çözümüne katkı sunmaya özen gösterdiklerini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meclis Başkanı Erzurum 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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