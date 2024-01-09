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Erzurum polisi dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması için broşür dağıtıyor

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtımı yapıyor.

Erzurum polisi vatandaşları dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları için broşür dağıtılıyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanımızda dolandırıcılık konusunda vatandaşımızın daha bilinçli hale getirilmesi amacıyla toplam 150 broşür ve 6 afiş halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Cad. Terminal Cad. Taş Mağazalar, Lalapaşa meydanı vb. yerlerde dağıtımı yapılmıştır." Denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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