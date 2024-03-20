Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu

Erzurum'da jandarma ekipleri kaçakçılara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında; Yakutiye ilçesinde yapılan arama faaliyeti sonucu, iki adet elektronik sigara dolum makinası, 10 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 bin adet bandrolsüz makaron, 50 kg kaçak tütün, 10 adet bandrolsüz puro, 20 adet sigara likiti, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kaçakçılık ile mücadelenin kararlılık ve azimle devam edileceği ifade edildi. - ERZURUM