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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü Girişinde Araç Takla Attı

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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kampüsü girişinde meydana gelen kazada bir araç takla attı. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişinde takla atan araç güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Üniversitesi kampüsü girişinde meydana gelen kazada 25 ADH 744 plakalı araç sürücüsü A.A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu araç takla attı, sürücü kazada yara almadan kurtuldu. Takla atan aracın bir süre yolda sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri geldi. Kazadan dolayı bir süre Üniversite kampüsü girişi trafiğe kapatıldı. Güvenlik kameraları ise olayı saniye saniye kayıt altına aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Üniversitesi Erzurum Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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