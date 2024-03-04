Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü Girişinde Araç Takla Attı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişinde takla atan araç güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Üniversitesi kampüsü girişinde meydana gelen kazada 25 ADH 744 plakalı araç sürücüsü A.A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu araç takla attı, sürücü kazada yara almadan kurtuldu. Takla atan aracın bir süre yolda sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri geldi. Kazadan dolayı bir süre Üniversite kampüsü girişi trafiğe kapatıldı. Güvenlik kameraları ise olayı saniye saniye kayıt altına aldı. - ERZURUM