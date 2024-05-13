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Erzincan'da otel inşaatında kaza: İşçi beton arasında sıkıştı

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Erzincan'da Ergan Dağında yapımı devam eden otel inşaatında çalışan bir işçi, dengesini kaybederek yüksekten düşerek iki beton arasına sıkıştı. AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu işçiyi kurtardı. İşçi, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Erzincan'da Ergan Dağında yapımı devam eden otel inşaatından düşerek iki beton arasına sıkışan işçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Kaza, Ergan Dağında bugün saat 10. 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ergan Dağında yapımı devam eden otel inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybederek yüksekten iki beton arasına düştü. Kazayı gören arkadaşları durumu sağlık görevlileri ve AFAD'a bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralı işçiyi sıkıştığı iki beton arasından kurtararak halat bağlayıp sedyeyle aşağı indirdiler.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulundukları işçi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan AFAD Kurtarma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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