Erzincan'da Jandarma Operasyonunda Bin 96 Adet Kaleşnikof Mermisi Ele Geçirildi
Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin 96 adet kaleşnikof mermisi ile 3 adet şarjör ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlar sonucunda çeşitli suçlara ilişkin birçok olay aydınlatıldı ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında birçok malzeme ele geçirildi.
Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 96 adet kaleşnikof mermisi ile 3 adet şarjör ele geçirildi.
Erzincan'da jandarma mıntıkasında 2024 yılı Ocak ayında; 66 asayiş, 7 kabahat, 51 takibi gereken, 19 kaçakçılık, 7 siber ve 1 terör olmak üzere toplam 151 olay meydana geldi. Olayların 143'ü yani yüzde 95'i Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aydınlatıldı.
İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 262 bin 235 şahıs ile 20 bin 204 aracın sorgulaması yapılarak, 309 aranan şahıs yakalanmış ve kayıp olarak aranan 8 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Ay içerisinde 1 sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 21 bin 361 araç kontrol edilerek, 16 bin 711 araç, 4 bin 650 şahıs sorgulaması yapıldı. 283 araç ve şahıs hakkında toplam 569 bin 606 TL cezai işlem uygulandı. 6 aranan araç, 1 aranan şahıs yakalanarak 9 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 91 araç trafikten men edildi.
İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 86 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 28 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 1 adet müstehcen içerikli ve 136 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 137 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.
İcra edilen 19 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 22 şahıs hakkında işlem yapılarak icra edilen operasyonlar sonucunda 345 gr skunk maddesi, 6 kök skunk bitkisi, 2 adet iklimlendirme sistemi, iklimlendirme sisteminde kullanılan muhtelif malzemeler, 3 gr kokain, 50 adet narkotik/psikotrop tablet, 13 adet captagon hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 5 bin 200 adet mükerrer bandrol, 264 adet elektronik sigara likiti, bin 312 paket bandrolsüz kaçak sigara, 400 adet içi doldurulmuş makaron, 55 adet manuel sigara sarma makinası, 1 adet teleskopik metal jop, 2 adet elektronik sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 60 adet tabanca fişeği, bin 96 adet kaleşnikof fişeği, 3 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet Mercedes marka araç ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. - ERZİNCAN