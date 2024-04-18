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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Okul Servis Araçlarını Denetledi

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmesi için okul servis araçlarını ve şoförlerini denetledi. Denetimlerde öğrencilere kurallar ve emniyet kemerleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçları ile şoförleri denetledi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timlerince 2023-2024 yılı ikinci dönem ara tatil sonrası okulların açılması nedeniyle, öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmesi maksadıyla 125 okul servis aracını ve şoförleri denetledi. Yapılan denetimlerde öğrencilere okul servis araçlarına binmesi ve inmesi esnasında uyulması gereken kurallar ile araç içerisinde emniyet kemerlerini takmaları konularında bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Elazığ Güvenlik Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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