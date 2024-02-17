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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler bulundu.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 8 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon şahısların üst ve ikamet aramalarında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tüfek ve tüfeklere ait 55 adet kartuş, 5 parça halinde 65,30 gram esrar maddesi, 6 parça halinde 11,33 gram Metamfetamin maddesi, 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Elazığ Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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