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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirlerine ait 6,5 kilo kubar esrar ve 1 kilo 80 gram skunk ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6,5 kilo kubar esrar ve 1 kilo 80 gram skunk ele geçirilirken bir şüpheli ise tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, yaptığı istihbarı çalışmalar sonucunda M.K. ve S.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Baskil İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda 6 kilo 500 gram kubar esrar, bir kilo 80 gram skunk, bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bir adet toz esrar yapımında kullanılan makine ve 1 adet av tüfeği ile çeşitli malzeme ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Haberler

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