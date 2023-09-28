Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında, 3 parça halinde toplam 346 gram esrar maddesi, 2.16 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ve diğer materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheliler Y.K., G.A., ve D.G.'yi tespit ederek yakaladı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında, 3 parça halinde toplam 346 gram esrar maddesi, 2.16 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ve diğer materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.