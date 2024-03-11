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Elazığ'da Şubat Ayında 223 Trafik Kazası: 1 Ölü, 130 Yaralı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre, Elazığ'da şubat ayında meydana gelen 223 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 130 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre, Elazığ'da şubat ayında meydana gelen 223 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 130 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Elazığ'da şubat ayında 223 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 223 kazada 130 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 90'ının yaralanmalı, 133'ünün ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak sıralandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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