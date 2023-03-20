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Edremit'te mağazalardan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Edremit'te mağazalardan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hırsızlık olayları ile ilgili düzenlediği operasyonda, Novada İş Merkezi'ndeki ünlü mağazaların 5'inden pantolon, tişört, ayakkabı ve 60 farklı çeşit gıda maddesi çaldıkları ileri sürülen Özcan G. (61) ile Ahmet B. (59), çalıntı mallarla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kişiler tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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