Edirne İl Emniyet Müdürü Trafik Denetiminde

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, giydiği trafik üniformasıyla katıldığı denetimde araçları tek tek durdurarak sürücüleri kurallara uyması noktasında uyardı.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, göreve geldiği günden bu yana kentte asayiş, huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini topluyor. Kentin en işlek noktalarından birisi olan 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde trafik ekiplerinin alkol uygulamasına katılan Karaburun, sürücülere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol ederek, alkolmetre ile ölçüm yaptı.

Kentteki uygulama noktalarını tek tek dolaşan İl Emniyet Müdürü Karaburun, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yapılan denetimlerde alkollü olduğu tespit edilen, kurallara uymayan ve eksik evrakı olan sürücülere cezai işlem uygulandı. - EDİRNE