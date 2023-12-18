Üye Girişi
Haberler

Edirne'de yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı evde meydana gelen olayda, Yakup Uygun'un hayatını kaybettiği, U.A.'nın da bacağından yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan U.K. ve Ş.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygun toprağa verildi

Alınan bilgiye göre, Ş.B. ve U.K'nın ikamet ettiği Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı eve giden Yakup Uygun ve U.A. (22), bahçede bulunan "Cane corso" cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak köpeği uzaklaştırmak istemiş, köpeğe taş atılmasına kızan Ş.B. ve U.K., evde bulunan tabanca ve av tüfeği ile Uygun ve U.A.'ya ateş açmıştı. Açılan ataş sonucu yaralanan Yakup Uygun ve U.A ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralanan Yakup Uygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Yakup Uygun'un cenazesi, İki Minareli Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Keşan Tutuklama Olaylar Cinayet Gözaltı Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title