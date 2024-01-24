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Edirne'de Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda delil ve silah ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne İl jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaparak yasa dışı bir şekilde kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 51 boş senet, 1 dolu senet, 3 alacak-verecek çizelgesi, 1 borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, 6 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Edirne Keşan Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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