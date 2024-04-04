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Düzce'ye uyuşturucu madde getiren şüpheli tutuklandı

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Düzce'ye şehir dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Düzce'ye şehir dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen R.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve bulunduğu araçta yapılan aramada 2 parça halinde 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Düzce Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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