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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Gençleri Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karşılıksız burs vaadi ile dolandırıcılık olaylarına karşı gençleri uyardı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karşılıksız burs vaadi ile dolandırıcılık olaylarına karşı gençleri uyardı.

Polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyarmaya devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dijital platformlarda karşılıksız burs gibi vaatlerle sahte internet sitelerine yönlendiren asılsız içeriklere dikkat çekti. Polisler "Bu tür oltalama amaçlı içeriklere itibar etmeyin. Sahte siteler üzerinde kişisel ve finansal bilgilerinizi paylaşmayın" uyarısı yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Düzce Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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