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Düzce'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Düzce D100 karayolu Çoban Kavşağında meydana gelen trafik kazasında minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce D100 karayolu Çoban Kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazasında minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Trafik kazası sabah saatlerinde Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre H. T. idaresindeki 41 B 1317 plakalı hafif ticari araç ile D655 Akçakoca yolu üzerinden Çoban Kavşağı istikametine geldiği esnada S. E. idaresinde ki 81 ACJ 988 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada yolcu minibüsünde yolcu olarak bulunan K. Ç.(24) hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan yolcuyu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Trafik kazası sonucu bir süre yol trafiğe kapanırken polis ekiplerinin müdahalesi ve çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırılıp trafiğe açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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