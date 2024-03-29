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Düzce'de Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

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31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için İl Emniyet Müdürlüğünde "Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in yanı sıra müdür yardımcıları ve sıralı amirlerin katılımıyla katıldı. Seçim güvenliği ve seçim tedbirleri konularının ele alındığı toplantıda seçim günü oy verme ve oyların sayımları süreçlerinde emniyet ve asayişin temini, muhafazasına ilişkin alınan tedbirlerin görüşülmesi, istişarelerin yapılması ile toplantı sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Düzce Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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