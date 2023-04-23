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Dört ayrı kaza: 11 yaralı

Dört ayrı kaza: 11 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ın Gürün ilçesinde gün içerisinde meydana gelen 4 ayrı kazada toplamda 11 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde gün içerisinde meydana gelen 4 ayrı kazada toplamda 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde gün içerisinde 4 ayrı trafik kazası meydana geldi. Osmandede, Mazıkıran, Kaynarca ve ilçe merkezinde meydana gelen kazalarda; B.K., C.A., M.M.K., S.K., S.B., S.B., A.U., B.K., S.S., M.G. ve Y.D. yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Gürün Sivas 3. Sayfa Haberler

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