Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan sanık yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası bulunan sanık yakalandı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası bulunan sanık yakalandı. Yakalanan sanık tutuklanarak cezaevine konuldu. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan şahısların süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla yapılan titiz çalışmalar neticesinde hakkında 12 ayrı dolandırıcılık suçundan 16 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. ile hakkında tehdit suçundan 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan Ü.E. ve hakkında tehdit ile hakaret suçundan 11 ay hapis cezası bulunan C.B., ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sanıklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kastamonu İnebolu 3. Sayfa Haberler

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