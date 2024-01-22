Diyarbakır'da Tarihi Surlardan Düşen Kız Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi surların merdiveninden yuvarlanarak düşen kız yaralandı.

Merkez Sur ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlarda gezen 23 yaşındaki kız, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kız, hastaneye sevk edildi.

Genel durumu iyi olan kızın tedavisi devam ediyor. - DİYARBAKIR