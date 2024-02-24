Diyarbakır'da Taksiciler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde taksi durağında telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde taksicilerin telefonda başlayan tartışmasında durakta kan döküldü.
Alınan bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde bulunan taksi durağında telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda S.K., elinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, hastaneye sevk edilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR